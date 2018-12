Schneeschuhwanderer mussten eine Nacht am Feldernjöchl ausharren

Ehrwald – Eine schwierige und langwierige Bergung überstanden drei Schneeschuhwanderer am Silvestertag fast unversehrt. Die 22-Jährigen waren am Sonntag von der Talstation der Ehrwalder Alm Bahnen in Richtung „Knorr Hütte“ am Zugspitzplatt aufgebrochen. In völliger Dunkelheit und bei starkem Schneetreiben erreichten die Deutschen schließlich um 21.30 Uhr das so genannte „Feldernjöchl“ auf ca. 2000 Metern Seehöhe. Völlig erschöpft setzten sie einen Notruf ab. Das Trio grub sich eine Schneehöhle, um die Nacht zu überstehen.

Die Bergrettung Ehrwald startete noch einen Bergungsversuch. Doch wegen der Neuschneemengen und des stürmischen Windes mussten die Retter ihren Einsatz nach Mitternacht wieder abbrechen. Am Silvestertag startete ein neuer Bergungsversuch. Doch wieder war das Wetter zu schlecht, zu viel Schnee war gefallen. Es war zu riskant.

Nachmittags besserte sich die Sicht jedoch kurzzeitig. Der Rettungshubschrauber konnte zu den drei 22-Jährigen aufsteigen und sie ins Tal bringen. Zwei überstanden die Notlage unversehrt, der dritte Deutsche erlitt Erfrierungen an Händen und Füßen. Er wurde in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. (TT.com)