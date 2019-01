Frau verletzt: Skifahrer fuhr nach Unfall auf Patscherkofel weiter

Innsbruck – Der Skitag endete am Donnerstag für eine 45-jährige Spanierin schmerzhaft. Die Frau war gegen 15.40 Uhr am Patscherkofel auf der Piste 6 unterwegs, als ein Skifahrer sie überholte und ihr plötzlich den Weg abschnitt. Die Spanierin kam zu Sturz und verletzte sich dabei am Knie. Der Skifahrer fuhr weiter ohne seine Daten zu hinterlassen. Der Mann bzw. Zeugen des Unfalls werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Hall in Tirol zu melden: Tel. 059133/7110. (TT.com)