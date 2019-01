In freien Skiraum verirrt: Lawine tötet 16-Jährigen in St. Anton

St. Anton am Arlberg – Ein Lawinenabgang hat am Mittwoch ein Todesopfer gefordert. Nun ist näheres zum Unfallhergang bekannt. Ein 16-Jähriger war mit seinem Vater, seiner Mutter und einem Bruder in einem Skigebiet in St. Anton unterwegs. Bei der Abfahrt dürften sie sich aktuellem Ermittlungsstand nach verirrt haben. Sie gerieten von der Piste in den freien Skiraum.

Dort löste der 16-Jährige eine Lawine aus, wurde mitgerissen und verschüttet. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Seine Familie blieb von der Lawine verschont und blieb unverletzt. Welche Nationalität die Skifahrer besitzen, ist noch unklar. (TT.com)