Helfer dementieren: Kein Gaffer öffnete Tür von Rettungsauto

Pforzheim — Ein 59 Jahre alter Lastwagenfahrer war bei einem Unfall auf der Autobahn 8 in der Nähe von Pforzheim getötet worden. Der Mann sei am Mittwoch mit seinem Sattelzug am Stauende auf ein Lastwagengespann aufgefahren, teilte die Polizei in Karlsruhe mit. Er wurde im Fahrerhaus eingeklemmt und starb an der Unfallstelle. Die Zugmaschine des vorderen Lastwagens kippte durch den Aufprall um. Deren Fahrer konnte sich selbst befreien und wurde verletzt in eine Klinik gebracht.

Gaffer bereiteten den Rettungskräften während des Einsatzes Schwierigkeiten. Dass jemand versucht habe unbefugt die Türe eines Rettungsautos zu öffnen — wie am Mittwochabend zunächst unter Berufung auf die Polizei berichtet — dementierte die Ortsstelle des Roten Kreuzes jedoch. (dpa)