Frontalauffahrunfall in Musau: Lenker geriet auf Gegenfahrbahn

Musau – Ein Unfall, insgesamt sieben beteiligte Fahrzeuge und – nach ersten Informationen – sechs Verletzte. Das ist die Bilanz nach einem schweren Verkehrsunfall im Außerfern am Freitagabend. Wie genau es dazu kam, war vorerst noch Gegenstand von weiteren Ermittlungen der Polizei.

Der Polizei zufolge war ein 63-jähriger Deutscher auf der Fernpassstraße in Richtung Innsbruck unterwegs, als das Auto aus vorerst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Wagen kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto eines 49-jährigen Deutschen. In weiterer Folge stießen zwei nachkommende Fahrzeuge in die Wracks bzw. kamen von der Straße ab. Drei Menschen wurden verletzt, mindestens eine davon schwer, und mit dem Hubschrauber abtransportiert.

Ersten Meldungen zufolge war noch von mehr beteiligten Fahrzeugen ausgegangen worden. (TT)