Stopptafel übersehen: 57-Jährige bei Autounfall in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Eine Verletzte und gehöriger Blechsalat – das ist das Fazit eines Verkehrsunfalls im Innsbrucker Stadtteil Saggen am Samstagabend. Gegen 21.30 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf der Kaiserjägerstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Eine 57-jährige Autofahrerin bewegte sich zeitgleich von der Bienerstraße in Richtung Westen – sie wollte in die Tschurtschenthalerstraße weiterfahren.

Die Frau übersah nach eigenen Angaben jedoch die Stopptafel und fuhr ungebremst in die Kreuzung mit der Kaiserjägerstraße ein. Dort kam es dann zum Zusammenprall mit dem Wagen der 18-Jährigen. Das Fahrzeug der jungen Frau wurde gegen eine Ampelanlage geschleudert. Die 18-Jährige dürfte mit dem Schrecken davongekommen sein, die 57-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

In dem Bereich kam es bereits öfter zu Kollisionen. Die Ampeln sind am Abend ausgeschaltet. (TT.com)