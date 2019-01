Bügel von Schlepplift schlug Bub (9) in Holzgau Zahn aus

Holzgau – Der Gföllbergschlepplift im Skigebiet Holzgau war am Sonntagnachmittag Schauplatz eines Unfalles, in den zwei kleine Kinder involviert waren. Am Ende verlor ein Neunjähriger einen Zahn.

Wie schon mehrmals an diesem Tag wollte eine Elfjährige mit ihrem Bruder (9) gegen 15.20 Uhr mit dem Schlepplift fahren. Dabei reichte sie ihm den Bügel und ließ in los, weil sie meinte, dass er ihn bereits fest in seiner Hand hielt. Dies war allerdings nicht der Fall – der Bub konnte den Bügel nicht mehr ergreifen und er prallte in sein Gesicht. Dabei wurde dem Kind ein Zahn ausgeschlagen.

Der Liftangestellte (39) war zu diesem Zeitpunkt von einem anderen gestürzten Kind abgelenkt, eilte dem Neunjährigen sodann aber gleich zu Hilfe.