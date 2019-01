Ein Skifahrer (27) ist am Sonntag in der Wildschönau im freien Skiraum am Schatzberg schwer gestürzt. Der Einheimische verletzte sich dabei so schwer, dass er nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Kufstein geflogen werden musste.

Zu dem Unfall kam es etwa 40 Meter neben der roten Piste Nr 2. Fremdbeteiligung gab es bei dem Sturz keine. (TT.com)