Leitstelle Tirol: Fast jede Minute ein Hilferuf

Von Benedikt Mair

Innsbruck – Im Minutentakt klingeln die Telefone. Durchschnittlich 1400 Meldungen pro Tag, etwa 58 jede Stunde, gingen im vergangenen Jahr bei der Tiroler Leitstelle ein. In Summe bedeutet das mehr als eine halbe Million und damit einen neuen Rekord. Aus den rund 505.000 Anrufen und Alarmierungen (2017: 481.000) resultierten 2018 insgesamt 340.000 von der Leitstelle koordinierte Einsätze (2017: 333.500).

Von einer „durchaus beeindruckenden Bilanz“, welche die inzwischen auf 78 angewachsene Zahl der Mitarbeiter vorzuweisen hat, spricht Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP). Der für Zivil- und Katastrophenschutz zuständige Landesrat zollte Respekt, da die Angestellten der Leitstelle „oft mit Ausnahmesituationen konfrontiert sind. Durch die professionelle Ausbildung können sie das mittlerweile gut meistern“, sagt Geisler.

Besonders bei sportlichen und politischen Großereignissen, etwa der Rad-WM oder dem Treffen der EU-Innenminister, habe sich laut Landeshauptmannstellvertreter gezeigt, dass Tirol „über sehr gut abgestimmte“ Organisationen verfüge.

Auch Naturkatastrophen fordern die Leitstelle immer wieder aufs Neue. Für Herbert Walter, den Aufsichtsratsvorsitzenden der Leitstelle, ist „im Katastrophenfall eine enge Zusammenarbeit der verschiedenen Stellen besonders wichtig“. Dies habe sich bei den heftigen Unwettern im Oktober in Osttirol gezeigt, aber auch bei den enormen Schneemengen, die Anfang Jänner die Einsatzkräfte im ganzen Land auf Trab hielten. „Nach sechs Jahren können wir eindeutig sagen, dass es besonders hinsichtlich des Katastrophenschutzes der richtige Weg war, eine das gesamte Bundesland abdeckende Leitstelle zu schaffen.“ Nur die Polizei ist nicht integriert.

Der in absoluten Zahlen einsatzstärkste Tag des vergangenen Jahres war der 1. März. „Alles, was Flügel und Räder hat, war da unterwegs“, bilanziert Bernd Noggler, Geschäftsführer der Leitstelle. „Insgesamt wurden etwa 1730 Dispositionen durchgeführt: über 730 Einsätze des Rettungsdienstes, 800 Krankentransporte, 115 Einsätze im alpinen Gelände und über 65 Feuerwehreinsätze.“ Seinen Mitarbeitern dankte er, dass sie es in solchen Situationen schaffen, einen kühlen Kopf zu bewahren.

„Das haben sie auch in den ersten Wochen dieses Jahres bewiesen“, betont Noggler. Im Zeitraum vom 1. bis zum 18. Jänner gab es teils einen extremen Anstieg an Einsätzen. Wurde im Jahr 2018 noch 685-mal die Feuerwehr angefordert, war es heuer 1692-mal – ein Plus von 147 Prozent. Ein Plus von 82 Prozent gab es bei den Bergrettungseinsätzen zu verzeichnen (2018: 79, 2019: 144). Notarzthubschrauber, Rettungsdienst und Krankentransporte rückten hingegen seltener aus als vor einem Jahr. Grund dafür: Schlechtwetter und Straßensperren.

„Bei solchen Großereignissen wie den Schneefällen kommt es leider immer wieder zu wüsten Beschimpfungen, weil die Anrufer ungeduldig sind“, klagt Noggler an. „Viele lassen ihren Unmut an unseren Mitarbeitern aus. Das könnte man sich sparen.“

In Kürze stehen auch einige Neuerungen bei der Leitstelle an. Zum einen startet im Herbst die neue telefonische Gesundheitsberatung, erreichbar unter der Nummer 1450. Voraussichtlich im Jahr 2021 oder 2022 wird ein neues Einsatz- und Kommunikationssystem seinen Betrieb aufnehmen. Noggler: „Die Ausschreibung steht aus. Wir müssen das System wechseln, weil der bisherige Anbieter Siemens seinen Dienst nicht mehr weiterführt. Wir hoffen, dass die Kosten nicht mehr als acht Millionen Euro betragen werden.“