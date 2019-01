29-jährige Radfahrerin bei Unfall in Höttinger Au schwer verletzt

Innsbruck – Beim Zusammenstoß von zwei Radfahrern in der Höttinger Au wurde am Donnerstag eine 29-jährige Italienerin schwer verletzt. Die Frau war gegen 10.40 Uhr auf einem Radweg in westliche Richtung unterwegs und wollte auf einen Parkplatz einbiegen. Genau in diesem Moment wollte ein 33-jähriger Österreicher vom Parkplatz auf den Radweg einbiegen, wodurch es zur Kollision kam.

Beide Beteiligten stürzten, wobei sich die Italienerin schwere Verletzungen an der Schulter zuzog. Sie wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Der zweite Radfahrer verletzte sich leicht am Knie. (TT.com)