Neuer Schnee sorgte für Staus und teils schwere Unfälle in Tirol

Innsbruck – Der neuerliche Schneefall am Samstag brachte so manchen Lenker auf Tirols Straßen ins Schwitzen. Von Schneeketten-Montieren und kilometerlangen Staus bis hin zu Unfällen aufgrund der eisglatten Fahrbahnen war alles dabei.

Am Zirler Berg hieß es für eine Reihe von Auto­fahrern: Stopp und Schneeketten anlegen. Die Seefelder Straße musste für kurze Zeit gesperrt werden, da viele Fahrzeuge auf der schneeglatten Fahrbahn nicht mehr vorankamen. Auch auf der Brennerautobahn sind in der Früh zahlreiche Lkw hängen geblieben und haben für zähen Verkehr und Stau gesorgt. Zudem kam es auf der Zillertalstraße, am Pass Thurn und auf der Serfauser Straße zu Verzögerungen. Auf der Fernpassroute mussten die Autofahrer von Füssen kommend etwa eineinhalb Stunden mehr Fahrzeit einplanen.

Der Schneefall führte am Zirler Berg zum Verkehrschaos. - zeitungsfoto.at

Der Schnee sorgte aber auch für einige Unfälle. Im Fügener Ortsteil Gagering kam ein Pkw ins Rutschen und touchierte die Leitplanke. Der Lenker wurde ins Krankenhaus gebracht. Wenig später krachte es zillertaleinwärts in Zellbergeben. An einer Engstelle kollidierte ein Aut­o auf der schneeglatten Fahrbahn mit einem vollbesetzten Reisebus. Der 60-jährige Pkw-Lenker wurde dabei verletzt.

In Jerzens kam eine Lenkerin (40) von der Straße ab. Das Auto überschlug sich, geriet über die Böschung und hängte sich an einem etwa ein Meter hohen Baumstumpf ein, wodurch die Windschutzscheibe zerbarst. Vorbeifahrende Lenker setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Die Feuerwehr musste die Frau aus dem auf dem Dach liegenden Wrack befreien. Sie wurde mit dem Heli in die Klinik Innsbruck geflogen. (emf, TT.com)