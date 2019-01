Acht Verletzte nach Schussunfall bei Brauchtumsumzug in Volders

Volders – Beim Regionsumzug des Gebiets Wattens, Fritzens, Kolsass und Volders kam es am Sonntag zu einem Vorfall mit einer Waffe. Die „Bärengruppe“ hatte ihren Umzug bereits beendet, mehrere Mitglieder hielten sich noch im Ortszentrum auf. Kurz vor 16 Uhr gab ein 41-Jähriger einem Gruppen-Kollegen seine doppelläufige Flinte in die Hand. Der 38-Jähriger feuerte einen Schuss mit einer Platzpatrone ab – achtete aber nicht auf seine nähere Umgebung.

Der Bärentreiber dürfte laut Polizei sehr nah an einem der Umzugswagen mit Holzaufbau gestanden sein. Und er dürfte den Lauf der Waffe zu dicht an die Seitenwand gehalten haben. Durch den Druck der Alarmpatrone wurde ein Brett durchschalgen. Zahlreiche Holzsplitter flogen in das Innere des Umzugswagens, in dem sich etwa 20 Mitglieder einer Faschingsgruppe aufhielten.

Der Druck der Patrone brach ein Loch in den Aufbau des Umzugswagens. - zeitungsfoto.at

Insgesamt acht Personen wurden verletzt: Drei erlitten nach Polizeiangaben Gesichtsverletzungen durch die Splitter. Fünf Tiroler mussten wegen eines Knalltraumas behandelt werden. Die Verletzten wurden von der Rettung in das Krankenhaus Hall und die Innsbrucker Klinik gebracht.

Die Polizei beschlagnahmte die Flinte samt Munition. Der 38-jährige Schütze wurde bereits einvernommen. Gegen den Einheimischen und den Waffenbesitzer wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Weitere Ermittlungen laufen noch. (TT.com)