Haiming – Kurz nach 12.30 Uhr heulten am Dienstag in Haiming die Sirenen: Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses stand aus bisher unbekannter Ursache in Flammen. Um den Brand unter Kontrolle zu bringen, mussten die Feuerwehren Haiming, Silz, Ötztal und Haimingerberg das Dach des Hauses teilweise öffnen.

Im Dachstuhl befanden sich glücklicherweise keine Personen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unbekannt. (TT.com)