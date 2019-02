Autos stießen an Kreuzung in Innsbruck zusammen

Innsbruck – Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Donnerstagabend in Innsbruck. Ein 53-jähriger Mann war gegen 21 Uhr mit seinem Auto auf der Kaiserjägerstraße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Tschurtschenthalerstraße stieß der Mann mit dem Auto eines 28-Jährigen zusammen, der Richtung Westen unterwegs war.

Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel auf „gelb blinkend“ gestellt und die Kreuzung somit durch die dort befindlichen Verkehrszeichen geregelt. Beide Unfalllenker wurde leicht verletzt. Durchgeführte Alkoholtests verliefen negativ. (TT.com)