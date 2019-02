13-jährige Skifahrerin in Weerberg gegen Zaun und Gebäude geprallt

Weerberg – Ein Skitag mit ihrem Vater endete für eine 13-jährige Tirolerin in der Innsbrucker Klinik. Das Mädchen hatte gegen 11 Uhr bei der Abfahrt im Skigebiet Hüttegg in Weerberg die Kontrolle verloren und war gegen einen Absperrzaun geprallt. Nach etwa fünf Metern prallte sie gegen ein Gebäude. Dabei wurde die junge Wintersportlerin am Kopf und an der Hand verletzt.

Die 13-Jährige wurde von ihrem Vater, zwei weiteren Wintersportlern sowie der Pistenrettung erstversorgt und anschließend in die Innsbrucker Klinik geflogen, wo sie stationär aufgenommen wurde. Laut Polizei trug das Mädchen einen Helm. (TT.com)