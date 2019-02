31-Jähriger in Hochfügen 70 Meter weit von Schneebrett mitgerissen

Hochfügen – Bei einem Abstecher in den freien Skiraum im Skigebiet Hochfügen wurden am Samstagnachmittag zwei Brüder aus Deutschland von einer Lawine verschüttet. Die beiden Wintersportler (31 und 33 Jahre alt) fuhren von der Bergstation der „Waidoffenbahn“ ab und begaben sich nach etwa 20 Metern in den freien Skiraum, wo sie im Bereich einer Lawinengalerien einen Hang querten. Der 31-Jährige fuhr etwa zehn Meter vor seinem Bruder.

Plötzlich löste sich ein Schneebrett. Der 31-Jährige wurde etwa 70 Meter weit mitgerissen und komplett verschüttet. Sein älterer Bruder wurde etwa fünf Meter weit mitgerissen. Ihm gelang es jedoch, sich im Gelände festzuhalten und zu befreien. Sofort fuhr er die Lawinenbahn ab und suchte mit einem Lawinen-Pieps nach seinem Bruder. Nach etwa fünf Minuten konnte er ihn orten und mit einer Lawinensonde lokalisieren. Der 33-Jährige konnte seinen jüngeren Bruder schließlich aus einer Tiefe von etwa einem Meter unverletzt bergen.

Im Einsatz standen zwei Hubschrauber mit einem Lawinenhund, die Bergrettung Kaltenbach, die Pistenrettung und die Alpinpolizei. Der gesicherte Ski- bzw. Pistenbereich war nicht betroffen. (TT.com)