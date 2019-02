Feuerwehren rückten zu Traktorbrand in Leutasch aus

Leutasch – Die Feuerwehren Leutasch und Seefeld mussten am Mittwochabend ausrücken, um einen in Flammen stehenden Traktor zu löschen. Gegen 22 Uhr geriet das in einem Carport in Leutasch abgestellte Fahrzeug in Brand. Die Polizei geht als Ursache von einem technischen Defekt aus. Die Feuerwehren konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen, am Fahrzeug entstand Totalschaden. (TT.com)