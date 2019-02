Ladefläche von Lkw in Ampass geriet in Brand

Ampass – Plötzlich Rauch aus dem Inneren der Ladefläche aufsteigen sah ein Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Imst am Donnerstagmorgen in Ampass.

Der 43-Jährige war gegen 9.10 Uhr mit seinem Lkw auf der Inntalautobahn von Jenbach in Richtung Brenner unterwegs gewesen. Im Bereich von Kilometer 71,6 in Ampass bemerkte er plötzlich den Rauch. Er hielt das Fahrzeug sofort am Parkplatz an. Beim Öffnen der Ladefläche stellte der Mann fest, dass es zu einem Schwelbrand der Isolierverkleidung gekommen war. Er schaltete die Heizung im Fahrzeug aus und verständigte die Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Ampass rückte mit zwei Fahrzeugen und neun Mann an und konnte den Brand rasch löschen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Verletzt niemand. Die Brandursache ist unklar. (TT.com)