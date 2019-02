Täglich sieben Verkehrsunfälle mit Kindern in Österreich

Wien – Jeden Tag passieren in Österreich durchschnittlich sieben Verkehrsunfälle, bei denen Kinder verletzt werden. Das ergab eine Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) der Jahre 2015 bis 2017 unter Berufung auf die Statistik Austria. Insgesamt ist die Anzahl der Kinderunfälle seit dem Jahr 2015 gestiegen, informierte der VCÖ in einer Aussendung am Freitag.

Im ersten Halbjahr 2018 wurden 1419 Kinder bei 1321 Verkehrsunfällen verletzt. Das waren um 9,2 Prozent mehr verletzte Kinder als im ersten Halbjahr 2017, damals mussten 1300 Buben und Mädchen im Spital behandelt werden. Am häufigsten verunglückten Kinder als Pkw-Insassen – zwischen 2012 und 2017 machten sie mit 6916 Verletzten 41 Prozent der Gesamtunfälle mit Kindern aus. Jedes vierte Kind, das Opfer eines Verkehrsunfalls wurde, war zu Fuß unterwegs und jedes fünfte mit dem Fahrrad. (APA)