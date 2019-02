Ski-Doo brannte im Skigebiet Marienberg vollständig aus

Im Skigebiet Marienberg ist am Sonntag ein Ski-Doo in Brand geraten. Ein Deutscher war gegen 17.45 Uhr mit dem Gefährt unterwegs, um Gepäck zu transportieren. Auf halber Strecke begann der Ski-Doo zu rauchen und schließlich zu brennen. Der Lenker konnte das Feuer nicht selbst lösche, die Feuerwehr rückte an. Gegen 18.35 konnte der Brand gelöscht werden. Da war der Wagen jedoch bereits fast zur Gänze abgebrannt. Wie hoch der Gesamtschaden ausfiel ist laut Polizei nicht bekannt. Es wurde niemand verletzt. (TT.com)