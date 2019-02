Wohnsiedlung in Schwaz wegen Gasaustritt evakuiert

Schwaz – Die Feuerwehr Schwaz und Mitarbeiter der TIGAS waren am Mittwoch in einer Wohnsiedlung in Schwaz schwer beschäftigt. Gegen 10 Uhr war im Bereich eines Stromverteilerkastens Gasgeruch festgestellt worden, die Feuerwehr konnte eine erhöhte Konzentration von Erdgas messen. Die TIGAS drehte daraufhin sofort die Gasversorgung für den Bereich ab, um der Sache auf den Grund zu gehen. Das Gebiet um die angeführten Wohnhäuser wurde großräumig abgesperrt.

Der Defekt fand sich bei einer 400 Volt-Stromversorgungsleitung, die durch einen Kurzschluss beschädigt worden war. Durch den Kurzschluss hatte die darunterliegende Gasleitung Leck geschlagen und Gas konnte unkontrolliert ins Erdreich austreten. Durch die Elektrokabelverrohung gelangte das Erdgas auch in die Wohnhäuser. Diese wurden durch die Feuerwehr Schwaz belüftet.

Die TIGAS führte die Reparatur der defekten Gasleitung durch, sodass eine Versorgung der Siedlung wieder möglich war. Die Reparatur der Stromversorgung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen – eine Stromversorgung ist jedoch gewährleistet. Es kam zu keinen Gesundheitsbeeinträchtigungen von Personen. (TT.com)