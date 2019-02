23-Jähriger überschlug sich mit Pkw auf Tiroler Straße bei Zirl

Zirl – Mit Verletzungen landete Mittwochnacht ein 23-jähriger Autofahrer nach einem schweren Unfall bei Zirl in der Innsbrucker Klinik. Der junge Mann war gegen 22.30 Uhr auf der Tiroler Straße (B 171) von Zirl in Richtung Innsbruck unterwegs. Plötzlich kam er aus unbekannter Ursache ins Schleudern. Das Fahrzeug überschlug sich, wurde über den rechten Fahrbahnrand hinausgeschleudert und kam auf der Zufahrt zu einem Parkplatz wieder auf den Rädern zum Stillstand. Der 23-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt alleine im Auto war, konnte sich selbstständig befreien und musste nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden. Der Pkw wurde erheblich beschädigt. (TT.com)