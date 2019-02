Betrunkener (23) kam in Imst ins Schleudern: 31-Jährige verletzt

Imst – Ein Unfall mit Fahrerflucht hat am Montag die Polizei in Imst beschäftigt. Ein 23-Jähriger war demnach gegen 7.10 Uhr mit seinem Auto auf der Tiroler Straße in Richtung Osten unterwegs. Mit ihm im Wagen saß eine 19-jährige Frau. Im Kreisverkehr Pitztal wollte der Türke in Richtung Karres weiterfahren. Sein Wagen kam jedoch ins Schleudern und prallte gegen das Heck eines zweiten Pkw, gelenkt von einer 31-jährigen Österreicherin.

Laut Polizei verließ der 23-Jährige den Unfallort, ohne die Polizei zu verständigen oder sich um die verletzte Österreicherin zu kümmern. Der Polizei gelang es dennoch, den Mann als Unfalllenker auszuforschen. Einem Test zufolge war der Mann erheblich alkoholisiert. Er wird angezeigt. (TT.com)