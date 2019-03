Wohl an Aufmerksamkeit fehlte es am Sonntagnachmittag einem Lenker (60) in Strassen. Beim Linksabbiegen im Weiler Tassenbach übersah der Einheimische den entgegenkommenden Pkw eines 41-Jährigen aus Anras. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte frontal gegen die rechte Seite des Autos des 60-Jährigen.

Der 41-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Lienzer Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei schwerer Sachschaden. (TT.com)