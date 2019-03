Dachstuhl von Bauernhaus in Unterperfuss geriet in Brand

Unterperfuss – Um kurz vor 16 Uhr heulten am Montag in Unterperfuss die Sirenen: Am Dachboden eines Bauernhauses war ein Feuer ausgebrochen. Vermutlich war ein Funke des Hackschnitzel-Ofens auf trockenes Hackschnitzel im Raum geraten, so die Polizei Kematen, die vor Ort war. Die genaue Brandursache werde ein Brandermittler aber erst feststellen.

Das Feuer konnte innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden, Personen waren zum Brandzeitpunkt keine am Dachboden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Unterperfuss, die Feuerwehr Zirl und die Feuerwehr Kematen. (TT.com)