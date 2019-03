Explosion bei Glock in Kärnten: ein Toter und ein Schwerverletzter

Ferlach – Bei einer Explosion am Werksgelände der Firma Glock in Ferlach im Kärntner Bezirk Klagenfurt-Land sind am Dienstag zwei langjährige Mitarbeiter verunglückt. Ein Mann starb, ein zweiter wurde schwer verletzt, sagte eine Polizeisprecherin auf APA-Anfrage. Laut einer ersten Einschätzung dürfte es bei Schweißarbeiten in einer Fertigungshalle zu einer Gasexplosion gekommen sein.

Das Unglück in der Waffenfabrik ereignete sich gegen 10.50 Uhr. Was genau passiert ist, soll nun das Landeskriminalamt klären. Die Beamten waren am Dienstag gegen 13.30 Uhr noch an Ort und Stelle. (APA)