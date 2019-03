Weerberg – Am Dienstag am frühen Nachmittag mussten die Feuerwehren Weerberg und Schwaz zu einem Schwelbrand ausrücken. Gegen 12.50 Uhr war aus bisher unbekannter Ursache ein Teil des Dachstuhls einer Firma am Weerberg in Brand geraten.

Die Feuerwehren konnten das Feuer im Bereich eines Kamins innerhalb kurzer Zeit löschen. Verletzt wurde niemand, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unbekannt. (TT.com)