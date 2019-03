Evakuierung läuft: Zugspitzbahn blieb hängen

Ehrwald – Ein Stromausfall hat am Nachmittag gegen 16.20 Uhr die Zugspitzbahn in Ehrwald zum Stehen gebracht. Ein umgestürzter Baum sei in die Leitung gefallen und habe zum Ausfall geführt, so Zugspitzbahn-Chef Franz Dengg. Ein Notstopp wurde ausgelöst, beim Nachschwingen soll das Zugseil der Bahn aus der Führung gesprungen sein. Aus Sicherheitsgründen wurde die Bahn angehalten.

In der betroffenen Gondel befanden sich laut Reuttener Bezirkspolizeikommando 70 bis 100 Personen, verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Die Passagiere werden derzeit in einer Bergegondel bergwärts evakuiert. Mit der bayrischen Bergbahn werden sie von der Bergstation aus ins Tal und von dort mit Bussen zurück nach Lermoos gebracht. Die Bergung dauere voraussichtlich noch bis Mitternacht an, so Dengg. (TT.com)