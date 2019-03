Föhnsturm in Tirol: Baum stürzte in Aldrans auf fahrendes Auto

Innsbruck — Seit Mittwoch sorgt der Föhnsturm für turbulentes Wetter in Tirol. Größere Sachschäden richtete er aber nicht an. Die stärksten Böen wurden in den letzten 24 Stunden am Patscherkofel mit bis zu 150 Stundenkilometern gemessen, in Innsbruck am Flughafen waren Spitzen von 88 km/h zu verzeichnen, in der Stadt von 84 km/h.

Mit dem Schrecken kam Donnerstagfrüh ein Autolenker bei Aldrans davon. Gegen 7.30 Uhr war er auf der L37 talwärts unterwegs, als plötzlich ein Baum umstürzte und auf der Kühlerhaube des Wagens landete. Verletzt wurde niemand.

Wegen umgestürzter Bäume kommt es seit dem Morgen zu Einschränkungen bei der Stubaitalbahn. Die Linie STB fährt derzeit nur zwischen Innsbruck-Haupbahnhof und Mutters. Vom Stubaitalbahnhof bis Fulpmes Bahnhof ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Eine Bahn pendelt zwischen Luimes und Fulpmes Bahnhof. Die Haltestellen Brandeck und Telfer Wiesen werden nicht angefahren, teilten die IVB mit.

Am Mittwochabend hatte der Föhnsturm in Ehrwald einen Baum umgerissen. Dieser fiel in eine Stromleitung — und sorgte für den Notstopp bei der Zugspitzbahn — die TT berichtete. Die 82 Fahrgäste wurden alle unversehrt ins Tal gebracht. (TT.com)