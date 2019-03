Achtjähriger beim Überqueren der Straße in Fieberbrunn von Pkw erfasst

Fieberbrunn – Mit schweren Verletzungen musste ein achtjähriger Deutscher am Freitagabend in die Klinik nach Traunstein geflogen werden, nachdem er von einem Auto erfasst worden war.

Der Bub war zuvor mit seinem Vater und seiner 13-jährigen Cousine im Auto unterwegs gewesen. Der Vater ließ die Kinder dann gegen 18.15 Uhr am rechten Fahrbahnrand aussteigen, weil er auf einem nahegelegenen Parkplatz parken wollte. Ein nachkommender Pkw-Lenker hielt vor den beiden am Gehsteig wartenden Kindern an und ermöglichte ihnen das Überqueren der Straße.

Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 63-jähriger Österreicher sein Auto von St.Johann kommend in Fahrtrichtung Fieberbrunn und erfasste dabei den achtjährigen Buben. Das Kind wurde zur Seite gestoßen und dabei schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Volksschüler mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Traunstein geflogen. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. (TT.com)