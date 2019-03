26-Jähriger in Brixlegg unter Steinplatten eingeklemmt

Brixlegg – Ein junger Mann hat sich am Montag bei Arbeiten in Brixlegg schwer verletzt. Der Mann war gegen 12 Uhr in einer Firma damit beschäftigt, Steinplatten von einem Plattenbock zu nehmen. Eine Stütze des Bocks gab nach und mehrere Steinplatten kippten um. Der Fuß des 26-Jährigen wurde so eingeklemmt, dass er sich nicht befreien konnte.

Nachdem auch seine Arbeitskollegen nicht entscheidend helfen konnten, wurde die Feuerwehr gerufen. Mit der Hilfe eines Gabelstaplers wurde der Österreicher schließlich befreit. Bei dem Unfall brach er sich das linke Sprunggelenk. Er wurde ins Krankenhaus Schwaz gebracht. (TT.com)