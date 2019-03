Tourengeher in St. Anton bei 60-Meter-Absturz tödlich verletzt

St. Anton am Arlberg – Ein Däne ist am Freitag bei einer Skitour in St. Anton am Arlberg tödlich verunglückt. Laut Polizei stürzte der 49-Jährige beim Begehen eines etwa 45 Grad steilen Abschnitts rund 60 Meter über felsendurchsetztes Gelände ab und blieb schwerst verletzt in einem Schneefeld liegen.

Sein Begleiter und die Mitglieder einer weiteren Skitourengruppe setzten die Rettungskette in Gang und stiegen zu dem Verunglückten ab, um Erste Hilfe zu leisten. Der Tourengeher wurde mit einem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Zams geflogen, wo er schließlich seinen Verletzungen erlag.

Die beiden Dänen waren gegen 9.45 Uhr von einer Piste kommend im freien Skiraum in Richtung Rossfallwinkel aufgestiegen. Dort legten sie die Felle an und machten sich auf dem Weg zur Rossfallscharte, wo es dann zu dem Unglück kam. (TT.com)