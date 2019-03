Mittersill – Ein zweijähriges Kind ist laut Polizei am Freitag in Mittersill im Bezirk Zell am See in Salzburg in einen Fischteich auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes gestürzt. Das Kind konnte im seichten Wasser des Teiches liegend gefunden werden. Sofort wurde mit der Reanimation begonnen und der Notarzt verständigt.

Die Reanimation des Kindes gelang. Es wurde mit dem Rettungshubschrauber Martin 6 in das LKH Innsbruck geflogen. (APA)