15-Jähriger in Mieming bei Auffahrunfall am Zebrastreiben verletzt

Mieming – Am Montagfrüh gegen 07.00 Uhr wollte ein 15-jähriger Deutscher in Mieming auf einem Schutzweg die Bundesstraße überqueren. Zur selben Zeit lenkte ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Innsbruck-Land seinen Klein-Lkw auf der Mieminger Straße in Richtung Westen. Ein Stück dahinter fuhr ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Schwaz mit seinem Pkw ebenfalls in dieselbe Richtung.

Der 42-Jährige hielt sein Fahrzeug an um dem Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Anschließend betrat der 15-Jährige den Schutzweg und wollte die Fahrbahn überqueren. Als sich der 15-Jährige direkt vor dem Klein-Lkw befand fuhr der 52-Jährige aus derzeit unbekannter Ursache mit seinem Pkw auf den Lkw auf.

Durch die Wucht des Anpralles wurde der Klein-Lkw nach vorne geschoben und erfasste mit der Motorhaube den 15-Jährigen. Er wurde dadurch auf die Straße geschleudert und er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert, konnte jedoch bereits wieder in häusliche Pflege entlassen werden. Der 52-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher bis schwerer Sachschaden. (TT.com)