Zell am Ziller – Schwere Verletzungen erlitt ein 43-Jähriger am Dienstagnachmittag bei Bohrarbeiten in Zell am Ziller. Gegen 15.30 Uhr war er gemeinsam mit einem Kollegen auf einer Baustelle damit beschäftigt, Ankerstangen in die Erde zu bohren. Dabei kam der Einheimische mit seiner linken Hand in die Haltevorrichtung des Bohrbaggers.

Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber Heli 3 in das Krankenhaus nach Innsbruck geflogen. (TT.com)