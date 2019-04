Felsplatte traf Arbeiter in Ginzling am Hinterkopf

Ginzling – Beim einem Arbeitsunfall in Ginzling erlitt ein junger Kärntner am Donnerstagabend eine Platzwunde am Hinterkopf, er musste mit der Rettungs ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden. Der 22-Jährige war gegen 23.30 Uhr in einem Stollen in einer Tiefe von rund 3440 Meter am Führerstand einer Tunnelbohrmaschine. Aufgrund einer fehlgeschlagenen Messung wollte er eine Kontrolle außerhalb der Maschine vornehmen. Dabei löste sich eine rund 1,5 Meter lange Felsplatte aus der Innenwand des Stollens und traf den Facharbeiter am Hinterkopf.

Obwohl er einen Bauhelm trug, zog sich der Kärntner eine Platzwunde zu. Seine Arbeitskollegen transportierten ihn mittels Tunnelzug raus und übergaben ihn an die alarmierten Rettungskräfte. (TT.com)