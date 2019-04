Auto fing auf der Inntalautobahn bei Haiming Feuer

Kurz bevor ihr Auto gestern Abend auf der A12 bei Haiming in Vollbrand stand, konnten sich ein Lenker und der Beifahrer ins Freie retten. Der 38-jährige Mann am Steuer hatte während der Fahrt Rauch wahrgenommen und den Pkw am Pannenstreifen angehalten. 20 Mann der Feuerwehr löschten den Brand. Die A12 war eine Stunde nur einspurig passierbar. (TT)