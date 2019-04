Lama und Auer: Überführung der Leichname vermutlich am Sonntag

Innsbruck, Alberta – Nach dem Lawinentod der Tiroler Bergsteiger und Kletterer David Lama (28) und Hansjörg Auer (35) in den kanadischen Rocky Mountains werden die Leichname vermutlich am Sonntag nach Österreich überstellt. Das heißt es aus Kreisen der kanadischen Behörden. Offenbar gibt es dabei eine enge Abstimmung zwischen der österreichischen Botschaft in Kanada und dem Außenamt in Wien. Man werde jede notwendige und von den Angehörigen gewünschte Hilfe leisten, hieß es.

Leichen am Ostersonntag gefunden

Die drei Alpinisten waren seit Dienstag voriger Woche vermisst worden. Sie wollten den 3295 Meter hohen Howse Peak über eine sehr schwierige Route an der Ostseite des Berges besteigen. Am Sonntag wurden ihre Leichen schließlich mit Hilfe von Lawinenhunden gefunden. Die drei wurden nach dem Gipfelsieg von der Lawine erfasst.

Am Wochenende herrschte vor allem in den Heimatgemeinden der zwei jungen Tiroler Bergsteiger tiefe Trauer. Bei den Ostergottesdiensten in Umhausen, dem Wohnort von Hansjörg Auer, wurden für den verunglückten Extremkletterer Gebete gesprochen. Vor vier Jahren trauerte Umhausen um einen Freund Auers. Am 26. Oktober 2015 stürzte Gerhard Fiegl im Annapurna-Massiv in Nepal in den Tod. Seine Leiche wurde bis heute nicht gefunden. (TT.com)