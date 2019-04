15-Jähriger tot in Wohnung in Kolsass gefunden, wohl Drogen im Spiel

Kolsass – Ein erst 15 Jahre alter Jugendlicher dürfte Anfang der Woche in Kolsass an einer Überdosis Drogen gestorben sein. Der junge Österreicher wurde am Montagmorgen tot in der Wohnung eines Bekannten gefunden. Nach der Obduktion hat sich laut Polizei der Verdacht erhärtet, dass der 15-Jährige an einer Überdosis verstorben ist.

Derzeit wird noch auf die Ergebnisse der histo- bzw. toxikologischen Untersuchung gewartet. Es liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Weitere Ermittlungen sind im Gange. (TT.com)