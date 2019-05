15-Jähriger prallte in Münster mit Moped gegen Traktor

Münster – In der blendenden Abendsonne übersah ein 15-jähriger Mopedlenker am Dienstag in Münster einen Traktor, der gerade in die L211 einbog. Der Jugendliche prallte gegen das Anbaugerät des Traktors und kam zu Sturz. Der 15-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Schwaz gebracht. (TT.com)