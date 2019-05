Neunjähriger Radfahrer in Niederndorf von Auto erfasst

Niederndorf – Ein neunjähriger Bub wurde am Freitag in Niederndorf mit seinem Fahrrad von einem Auto erfasst und verletzt. Das Kind fuhr am Nachmittag auf dem abschüssigen Eichrain in Richtung Bergstraße. Eine 36-jährige Autofahrerin, die gerade auf der Bergstraße fuhr, sah den von rechts kommenden Buben zwar noch im Augenwinkel, konnte einen Zusammenstoß aber trotz Vollbremsung nicht verhindern.

Der Bub wurde über die Motorhaube geschleudert und kam schließlich auf der Fahrbahn zu liegen. Er zog sich bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen. (TT.com)