79-Jähriger verstarb nach Fahrradsturz in Wörgl

Wörgl – Ein 79-jähriger Einheimischer kam in der Nacht auf Sonntag mit seinem Fahrrad in Wörgl zu Sturz und erlag seinen schweren Verletzungen.

Der Mann war auf dem Heimweg von einer Geburtstagsfeier gegen 2.50 Uhr in der Karl-Schönherr-Straße aus unbekannter Ursache mit seinem Rad gestürzt. Dabei zog er sich eine schwere Kopfwunde zu. Bei der Erstversorgung am Unfallort gab er an, aus Eigenverschulden hingefallen zu sein, konnte sich aber an keine Details erinnern.

Der 79-Jährige wurde ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert, wo er gegen 5 Uhr morgens verstarb. Eine Obduktion wurde angeordnet, weitere polizeiliche Erhebungen folgen. (TT.com)