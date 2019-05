21-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Vorderthiersee

Vorderthiersee – Ein Biker ist am Donnerstag bei einem schweren Unfall in Vorderthiersee ums Leben gekommen. Der 21-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der L30 in Richtung Hinterthiersee unterwegs. Im Ortsgebiet überholte der Mann einen Pkw und geriet in weiterer Folge in einer darauffolgenden Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Motorrad mit einem entgegenkommenden Auto eines 46-Jährigen.

Der Motorradfahrer zog sich schwerste Verletzungen zu. Der Pkw-Lenker und einige Ersthelfer begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Diese und die Wiederbelebungsmaßnahmen der Rettungskräfte blieben jedoch erfolglos und der 21-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. (TT.com)