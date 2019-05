Alkoholisierter Pkw-Lenker verursacht schweren Verkehrsunfall in Lienz

Lienz – Am Freitag, gegen 21.54 Uhr, fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Pkw im Stadtgebiet von Lienz mit überhöhter Geschwindigkeit in die Amlacher Kreuzung ein. Beim Abbiegen kollidierte er mit einem abgestellten Auto, in dem sich keine Person befand. Der 24-Jährige fuhr nach dem Zusammenprall weiter und raste in Richtung Dolomitenkreuzung weiter.

Dort verlor er erneut die Herrschaft über sein Fahrzeug und krachte in dort stehendet Strom- und Netzwerkkästen der TIWAG. Das Fahrzeug kam schließlich auf der Seite liegend auf einer Grundstücksmauer zum Stehen. Der 24-Jährige, der alleine im Fahrzeug saß, wurde bei dem Unfall eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde durch die Freiwillige Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geborgen und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Ein Alkotest ergab 1,6 Promille. Ein 26-jähriger polnischer Fußgänger, welcher sich zum Unfallzeitpunkt am Gehsteig der Dolomitenkreuzung befand, wurde bei einem Sturz leicht verletzt. Aufgrund der sprachlichen Probleme konnte bis dato nicht genau erhoben werden, ob er erschrocken war und aufgrund dessen zu Sturz kam, oder ob er von einem Teil des Unfallfahrzeuges zu Boden gestoßen wurde. (TT.com)