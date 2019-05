Bergwanderer (47) stürzte in Prägraten 250 Meter in den Tod

Tödlich endete am frühen Sonntagnachmittag eine Bergwanderung für einen 47-Jährigen in Osttirol. Der Mann aus dem Bezirk Lienz stürzte am Finsterwitzkopf in der Venedigergruppe in Prägraten zirka 250 Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu – die Rettung konnte nichts mehr für den Mann tun. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist unklar. (TT.com)