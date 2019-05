Geldtransporter rollte rückwärts über Böschung in die Gail

Kötschach-Mauthen – Ein Geldtransporter hat sich in Kärnten am Mittwoch selbstständig gemacht und ist im Wasser gelandet. Eigentlich sollte der Kastenwagen, der noch volle Geldkassetten an Bord hatte, in einer Autowerkstätte in Kötschach-Mauthen im Bezirk Hermagor repariert werden. Doch er rollte rückwärts über eine Böschung und landete in der Gail, teilte die Polizei mit.

Gegen 17.10 Uhr stellte ein 45-jähriger Wolfsberger den Wagen wegen eines technischen Defekts zur Werkstätte. Kaum war er ausgestiegen, rollte das Fahrzeug rückwärts über eine steil abfallende Böschung in die Gail. Durch die starke Strömung wurde der Kastenwagen 300 Meter abgetrieben, bevor er stecken blieb.

Die Bergung des schweren Fahrzeugs war kompliziert und gelang nur mithilfe von Feuerwehr, Bergrettung und Canyoningführern, die ein Seil durch den Wagen ziehen mussten, damit ein Heraushieven möglich war. Am Transporter entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Zur transportierten Geldsumme gab es keine Angaben. (APA)