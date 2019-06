Großbrand in Absam: Ursache noch immer ungeklärt

Absam – Am Freitagkurz nach 17 Uhr kam es in einem Lagergebäude in Absam zu einem Brand. Die Brandursache konnte trotz den am Samstag durchgeführten Untersuchungen durch Brandermittler der Polizei und einem Sachverständigen der Tiroler Landesstelle für Brandverhütung noch nicht geklärt werden. Die enorme Hitze dürfte mögliche Hinweise bzw. Beweise vernichtet haben. Es gebe auch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein Fehlverhalten seitens des Besitzers“, so die Polizeipressestelle in einer Aussendung am Samstag. Auch zum entstandenen Schaden gibt es bis dato keine Angaben.

Ein Acethylengasflasche wurde durch Spezialisten der Cobra "entschärft". - zeitungsfoto.at

Bei dem Brand wurde nicht nur das Gebäude völlig zerstört, auch die dort geparkten 20 Oldtimer wurden ein Raub der Flammen. Ein Übergreifen auf umliegende Häuser konnte verhindert werden. Lediglich bei einem Haus in der Nähe entstand an der Fassade bzw. den Fenstern ein leichter Sachschaden. Bei einem nahe dem brennenden Gebäude geparkten Fahrzeug schmolzen durch die große Hitze Teile des Hecks. Zwei Feuerwehrmänner sowie der 62-jährige Besitzer des Gebäudes erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung.

Weil sich eine Flasche mit dem Schweißgas Acethylen in dem Gebäude befand, musste am Freitagaben auch das Sondereinsatzkommando Cobra ausrücken. Die Flasche konnte kontrolliert aufgeschossen werden, so die Polizei auf Anfrage der TT. Dazu mussten einige nahegelegene Gebäude kurzzeitig evakuiert werden. (TT.com)