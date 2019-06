48-jährige bei Motorradunfall in Fließ schwer verletzt

Fließ – Eine Ausfahrt mit einer Gruppe befreundete Motorradfahrer über den Piller bei Fließ endete am Sonntag für eine 48-Jährige mit einem schweren Sturz. Die Deutsche fuhr als Drittletzte in dem Konvoi auf der Piller Landesstraße. Beim Einfahren in eine scharfe Rechtskurve geriet sie mit ihrem Motorrad zu nah an den Randstein, streifte diesen und steuerte direkt auf einem Mauer zu.

Die 48-Jährige stürzte von der Maschine. Sie erlitt schwere Verletzungen. Die Frau wurde von der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)