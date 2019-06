17-Jährige fuhr in Ebbs mit Mofa Lastwagen auf

Ein Lkw-Lenker hielt Freitagmittag in Ebbs vor einem Schutzweg in der Wildbacherstraße an. Eine 17-Jährige, die auf ihrem Mofa hinter dem Lastwagen herannahte, bemerkte dies zu spät. Die Tirolerin prallte gegen das Lkw-Heck. Die Jugendliche erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde von der Rettung nach Kufstein gebracht und in das Krankenhaus eingeliefert. (TT.com)