Notbremsung verhinderte Kollision: Acht Kinder in Linzer Bus verletzt

Linz – Ein Bus mit 22 Volksschülern an Bord hat am Freitag in Linz so stark abbremsen müssen, dass acht Kinder verletzt wurden. Sie wurden ins Spital gebracht, berichtete die Polizei. Grund für das abrupte Bremsmanöver war offenbar ein unbekannter Lenker, der den Bus geschnitten haben soll.

Der Buslenker war auf der rechten Spur der Lenaustraße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Anastasius-Grünstraße bog plötzlich ein grauer Van unmittelbar vor dem Bus von der linken Spur kommend nach rechts ab. Der Chauffeur bremste scharf und acht Kinder schlugen sich an den Haltestangen an.

Die Exekutive ersucht um Hinweise. Zeugen des Vorfalls bzw. der Lenker des Vans werden ersucht, sich beim Stadtpolizeikommando Linz unter der Telefonnummer 059133/45-4800 melden. (APA)